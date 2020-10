Hoe Trump voor “een muur” zorgt in duizenden relaties: “Het interesseert me niet meer om mijn huwelijk te redden”

Duizenden Amerikaanse vrouwen die Democraat stemmen en getrouwd zijn met aanhangers van Donald Trump verenigen zich op Facebook. In een gesloten groep delen zij tips uit over hoe ze ruzie en discussies met hun echtgenoot het best kunnen vermijden. “Na 45 jaar staat er plots een gigantische muur tussen mijn man en mij”, staat er bijvoorbeeld. Het illustreert nog eens hoe moeilijk de figuur Donald Trump ligt bij veel vrouwen.