Melania Trump: “Wij zijn een land van hoop, niet van angst of zwakheid”

First lady Melania Trump heeft op een grote campagnebijeenkomst in Tampa, Florida, nogmaals het woord genomen. Dit keer deed ze dat naast haar echtgenoot, president Donald Trump. In haar krachtige speech looft ze Amerika: “Wij zijn een land van hoop, geen land van angst of zwakheid”. Ze wijst de kiezers er nogmaals op wat ze eigenlijk nodig hebben en waarom ze op Trump zouden moeten stemmen: “We hebben een leider die ons dat elke dag toont.” Ze wees er ook op dat de media haat en angst de wereld in sturen.

