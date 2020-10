Philippe Clement vol lof over Antwerp: “Ik zeg al lang dat ze titelkandidaat zijn”

De sneltrein voor Club Brugge dendert gewoon door. Drie dagen na Lazio komt KV Mechelen, geteisterd door corona, op bezoek op Jan Breydel. Ondertussen zag Clement ook de uitzonderlijke prestatie van Antwerp tegen Tottenham. “Een hele mooie avond voor het Belgisch voetbal. Ik zeg al lang dat ze meedoen voor de titel”, aldus Clement.

Club Brugge en Antwerp houden tegenwoordig de Belgische eer hoog in Europa: met respectievelijk een draw tegen Lazio en een stuntzege tegen Tottenham zijn beide ploegen momenteel de grootste titelpretendenten. “Ik heb de match gezien, ja. Het was heel leuk om een Belgische ploeg op zo’n hoog niveau te zien presteren”, haalt Clement de loftrompet boven. “Dit was propaganda voor het Belgisch voetbal. Een hele grote en goeie avond dus, ook voor ons coëfficiënt.” De competitieleider uit Antwerpen is een blijver aan de Belgische top, weet Clement. Meer zelfs: Antwerp lijkt momenteel zelfs de grootste titeluitdager van Club Brugge. “Ze gaan meedoen: dat zeg ik al sinds het einde van de transferperiode. Ze hebben in vergelijking met vorig seizoen veel meer voetbal in de ploeg met de nieuwe coach. En als je jongens als Birger Verstraete op de bank kan houden, dan heb je gewoon een heel goed elftal. Antwerp is een ijzersterke ploeg met een goede coach, die ik al lang ken. Het zal een geduchte concurrente worden.”

Zelf houdt Clement een positief gevoel over aan het gelijkspel tegen Lazio, al wordt het tijd voor Club dat er zaterdagavond nog eens gewonnen wordt. Het behaalde al drie matchen op rij geen zege, deels door omstandigheden. “We gaan altijd voluit voor de zege: dat kan je ons niet verwijten. Het momentum zat soms tegen, en we zijn zelf te weinig efficiënt geweest. Dat zijn details waar we momenteel aan werken”, aldus Clement, die na de match tegen Lazio al in de kleedkamer zei dat zijn jongens meer killers moeten worden. “Als je veel kansen probeert te creëren, geloof ik dat je daar op het einde van het seizoen altijd voor beloond wordt. Daarom gaan we gewoon verder op de ingeslagen werk. Hard werken, en zelf het heft in handen nemen.” Dat Club momenteel vooral met de Champions League in het hoofd zou zitten - woensdag komt Dortmund alweer op bezoek - ontkent de Brugse coach. “De focus zit goed: dat zag je op OHL ook. Na de rust vielen de linies daar wel te ver uit elkaar”, erkent Clement. “Het probleem ligt niet bij onze focus. We gaan gewoon door. En ondertussen proberen we ook nog nieuwe jongens, zoals Noa Lang, te integreren.”

“Willen alle wedstrijden spelen”

Het was eventjes kantje boord voor Club Brugge-KV Mechelen: de bezoekers kampen namelijk met een aantal coronabesmettingen. Clement is, ondanks de loodzware kalender van Club, blij dat de wedstrijd gewoon kan doorgaan. “Wij willen alle wedstrijden spelen. Het is niet omdat deze wedstrijd tussen twee CL-matchen zit, dat we liever niet spelen. Je weet niet wat er straks nog allemaal komt: elke match die gespeeld wordt, is daarom een goede zaak. De kalender is al zo drukbezet. Het wordt niet niet evident om straks nog uitgestelde wedstrijden in te plannen. Als er natuurlijk een aantal besmettingen bereikt wordt die de protocollen overschrijden, is het logisch dat er niet gespeeld wordt.”