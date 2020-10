Fred Wittig schuldig verklaard voor roofmoord op autohandelaar Steve Huypens maar geen straf

Antwerpen - Het Antwerpse hof van assisen heeft de Duitse mecanicien Fred Wittig (57) eenvoudig schuldig verklaard voor de dertien jaar oude roofmoord op autohandelaar Steve Huypens (38) uit Schilde. Het openbaar ministerie had de levenslange opsluiting gevorderd, maar het hof hield bij de strafbepaling rekening met de overschrijding van de redelijke termijn én met de levenslange celstraf die hij in Duitsland al aan het uitzitten is.

Witting is in Duitsland al tot llevenslang veroordeeld voor de moord op een Turkse autohandelaar in Krefeld in 2008.

Autoverkoper Steve Huypens werd op 30 november 2007 in het kantoortje – een houten chalet – op het terrein van P&S Cars op de Turnhoutsebaan in Schilde dood aangetroffen. Hij had een kogelwond in zijn voorhoofd en een in zijn rug en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Er werden drie kogelhulzen gevonden, maar van het moordwapen was geen spoor. In de zakken van het slachtoffer zat meer dan 16.500 euro. De tas met de sleutels en de documenten van de meeste auto’s op het terrein was wel weg. Die werd later door spelende kinderen teruggevonden in het kanaal Dessel-Schoten in Turnhout.

Zijn zoon zat een half jaar in de cel op verdenking vna de moord maar werd vrijgelaten.

In juli 2008 kreeg de politie telefoon van de (ex-)vrouw van een zekere Fred Wittig. Die woonde met een nieuwe vriendin op Mallorca, maar kwam geregeld nog naar zijn ex en hun drie kinderen in Turnhout. Fred Wittig had aan haar bekend dat hij in mei 2008 in het Duitse Krefeld een Turkse autohandelaar had doodgeschoten. De vrouw had zelf de link gelegd met de moord in Schilde.

De Duitse politie liet Wittig arresteren en naar Duitsland overbrengen. In zijn busje, dat nog op de luchthaven van Dortmund stond, werd een wapen gevonden waarmee de kogels van de twee moorden waren afgevuurd, die in Schilde en die in het Duitse Krefeld. Via zijn DNA kon Fred Wittig ook nog worden gelinkt aan vier bankovervallen in Duitsland in de jaren negentig.

Tegen de Duitse politie vertelde Fred Wittig dat hij niemand vermoord had, maar dat hij in opdracht van een Nederlandse man meermaals autohandelaars geschaduwd had om te kijken wanneer ze alleen waren. Die man kon nooit worden geïdentificeerd en leek dus verzonnen als alibi.

Eerst zou Fred Wittig in Duitsland worden berecht voor de moord in België, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Door allerlei gerechtelijke procedures duurde het ook heel lang voordat Duitsland erin toestemde om Fred Wittig naar België te laten komen voor zijn proces. In Duitsland werd hij in 2009 al veroordeeld tot levenslang. Omdat het in Duitsland onmogelijk is om twee keer levenslang te krijgen, wordt het extra spannend wat de assisenjury beslist en wat Duitsland vervolgens met de uitspraak zal doen. Fred Wittig zal na het proces namelijk weer terugkeren naar Duitsland.

