Hoe de machtsverhoudingen (eventjes) aangetast werden: plots staan Everton, Sociedad, Milan, Leipzig en Lille op kop

Wat is er aan de hand in 2020/2021? Real, PSG, Bayern, Barça, Liverpool, Man City, Juventus – allemaal hebben ze al van hun pluimen gelaten in een seizoen dat voor velen van hen nog maar net een maand oud is. Het resultaat: opvallende koplopers in de grootste Europese competities. In sommige landen speelt corona een rol, maar niet overal. Een overzicht.