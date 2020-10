Exodus in Parijs na aankondigen nieuwe lockdown: meer dan 700 kilometer file

Parijs staat gekend voor zijn Eiffeltoren, musea en .. files. Maar sinds premier Castex woensdagavond een nieuwe lockdown aankondigde bereiken ook de files nieuwe hoogtes. Donderdagavond probeerden de Parijzenaars massaal de hoofdstad te ontsnappen en naar het platteland te vluchten, vooraleer de lockdown in voege zou treden. Die zou dit keer minstens een maand duren en dat leidde tot een grote uittocht. In totaal stond er 706 kilometer file. Een unicum, volgens de Franse media, want normaal gezien stond er rond 18 uur ’s avonds nooit meer dan 408 kilometer file.