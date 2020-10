Antwerp favoriet op Anderlecht? “Een van onze sleutelspelers was daar nummer 22, dat zegt genoeg”

Na de match moest het allemaal snel gaan, gelukkig konden we Ivan Leko vrijdagnamiddag nóg een keer spreken. De trotse Antwerp-coach – die naar eigen zeggen veel berichtjes met felicitaties heeft gekregen, ook vanuit andere clubs – blikte terug op de superstunt tegen Spurs en vooruit op de verplaatsing naar Anderlecht.

“Short but nice.” Leko’s antwoord op de vraag hoe zijn nacht was. “De wedstrijd nog snel herbekijken, doe ik al enkele jaren niet meer. I just let the game go. En ik probeer te bekomen van de emoties. De enorme emoties in dit geval. Ik denk dat niemand beseft hoe groot deze zege was voor de club.”

Het spel analyseren deed Leko donderdag al, nu besprak hij ook enkele spelers. Allereerst vroegen we hem naar Jérémy Gelin, die de ‘ploeg van de week’ in de Europa League haalde. “Ik was heel tevreden met zijn prestatie. Man op man spelen op vijftig meter van je doel, tegen toppers als Vinicius, Son en Kane: doe het maar, hè. Hij heeft opnieuw getoond dat hij iemand is die rust kan brengen, intelligent is en de opbouw verzorgt. Maar hij zit nog niet op zijn beste niveau – wat logisch is, gezien het feit dat hij het voorbije jaar niet veel gespeeld heeft. We kunnen nu complimenten geven en vriendelijk zijn, maar ik wil ook eerlijk zijn. In elk geval is het duidelijk dat hij net als Benavente en Ampomah de ploeg iets bijbrengt. Hopelijk kunnen Mbenza en Lukaku dat weldra ook, maar ze trainden nog maar enkele keren mee. Ze zijn nog niet klaar.”

Ritchie Rode Duivel?

Ritchie De Laet dan. Hij was onze man van de match, als extra rots in de branding náást Gelin. Een collega op de persbabbel vond hem duidelijk ook oké, want hij vroeg Leko of De Laet niet moet worden geselecteerd voor de Rode Duivels. Leko glimlachte. “Uiteraard ga ik zeggen dat hij een selectie verdient, ik ben zijn trainer. Neen, serieus: Ritchie is misschien wel een van onze beste drie spelers dit seizoen. Maar ik ga hier niet aan propaganda doen. Roberto Martinez is een fantastische bondscoach. Ik zou niet willen dat hij leest dat de trainer van Antwerp aan het pushen is om een van zijn spelers op te roepen.”

Ritchie De Laet Foto: Photo News

We willen Hongla, Miyoshi, Seck en alle anderen niet over het hoofd zien, maar tot slot kwamen Refaelov en Mbokani nog aan bod. De 34-jarige speerpunten van de ploeg. “Wat hun geheim is?”, zo herhaalde Leko de vraag. “Dat ze geloven in onze filosofie, in onze manier van spelen. En dat ze geloven in het feit dat ze goed moeten trainen om in het weekend te presteren. Als je Rafa bezig ziet de laatste weken, pfoe… Op zijn 34ste lijkt hij beter dan ooit. Maar dat is misschien overdreven, want bij Club Brugge was hij ook al een van mijn beste spelers.”

Zo, genoeg nagekaart. Er staat alweer een nieuwe topper voor de deur. “Het zou leuk zijn dat de competitie zes weken wordt stopgezet en we nog zes weken kunnen praten over hoe nice de wedstrijd tegen Tottenham was. Maar ik denk nu alleen maar aan Anderlecht. We zijn er fysiek klaar voor en we gaan alles doen om te vermijden dat er geen decompressie is. Want we gaan naar ginder om te tonen dat we een topclub zijn, en om te winnen.”

Zoals Leko in 2011 met Lokeren deed – toen nog als speler. “Dat weet ik nog goed, ja. Ik scoorde en gaf drie assists. (Glimlacht) Maar ik heb ook sléchte herinneringen aan Anderlecht, hoor.”

Geen Tau bij Antwerp

Even niet meer aan denken, coach. Vincent Kompany liet trouwens uitschijnen dat Antwerp favoriet is. De Anderlecht-coach was lovend over de Great Old. Maar Leko stelt zich toch wat vragen bij die favorietenrol. “Iedereen mag zeggen wat hij wil, natuurlijk. Maar het is de eerste keer in vijftien jaar dat ik hoor dat de bezoekende ploeg favoriet is op Anderlecht. Dat zei men zelfs van Club Brugge nooit, dus dat is toch een beetje raar. (Glimlacht) Wij zijn Barcelona niet, hè, zoals sommigen er deze al van maakten. Anderlecht moest Mbokani niet hebben en hij is nu mijn beste speler. Anderlecht moest Gerkens niet meer hebben – hij was er nummer 22 – en ook hij is nu een van mijn sleutelspelers. Dan weet je dat ze veel kwaliteit hebben. Percy Tau bijvoorbeeld, die wij op het oog hadden maar die voor Anderlecht koos.”

Uitblinkers Gerkens en Refaelov. Foto: BELGA

Leko is naar eigen zeggen niet bang om ambities uit te spreken. Hij wil winnen op Anderlecht en doorstoten in Europa. Maar hij stelt zich wel vragen bij de plotse druk van buitenaf. “Toen we wedstrijden verloren, waren er mensen die zeiden dat we zelfs geen Play-off 2 zouden halen. Nu zegt men ineens dat we kampioen moeten worden. Waar slaat dat op? Dat is totaal niet logisch. Oké, onze prestatie tegen Tottenham was top, maar toch… Ik zal me uiteraard niet verstoppen. Inderdaad: we willen zondag winnen. En we willen Europees overwinteren. Maar als ploeg uit pot 4 zijn wij de outsider in onze poule. Waarom zouden wij ons dan móéten plaatsen? Wie zijn wij in het Europese voetbal?”