Amateurvoetbal wellicht stilgelegd tot begin januari

De kans is groot dat alle amateurvoetbal, vanaf tweede amateurklasse tot en met vierde provinciale, in heel België meteen wordt stilgelegd tot eind dit jaar. Vorige week werden die amateurklassen al ‘tot nader order’ stilgelegd en deze week volgden ook de wedstrijden voor alle jeugdploegen. Nu blijkt dat deze situatie nog zeker zo zal blijven tot eind december voor alle eerste ploegen.

De betrokken bonden wachten nog op de beslissingen van het Overlegcomité om hun beslissing officieel mee te delen, maar de intentie is duidelijk: niemand ziet er het nut van in om nog te hopen op amateurvoetbal dit jaar. “En zelfs na 1 januari verwachten we nog niet zo snel terug te kunnen starten”, klinkt het.

Voor eerste nationale, de vroegere eerste amateurklasse, zou de deur nog op een kier staan. Daar zou men willen werken aan een protocol om hen, net zoals in het profvoetbal, toch nog onder gecontroleerde omstandigheden te laten verder spelen. Tenminste, als het Overlegcomité later vandaag niet beslist om ook het profvoetbal stil te leggen.