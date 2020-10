Opnieuw probeert man agenten aan te vallen met mes in Parijs

Een dag na de terroristische aanslag in Nice heeft een man politieagenten proberen aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nabij Parijs. De man is ‘uitgeschakeld’ klinkt het. De agenten raakten niet gewond.

De man liep in het 15e arrondissement van Parijs plots met een mes naar twee agenten die daar een bewakingsopdracht uitvoerden. De aanvaller is ‘geneutraliseerd’, zegt de politie. Maar hij is niet neergeschoten.

De man is afgevoerd naar het politiebureau. Wat zijn motieven waren, wordt nu onderzocht.

Deze nieuwe aanslagpoging komt de dag na een gewelddadige aanslag in Nice. Drie mensen werden donderdagochtend door een Tunesische asielzoeker doodgestoken in de Notre-Dame basiliek van Nice. De dader is aangehouden.

Een paar uur later probeerde iemand de politie in Avignon aan te vallen. Hij werd doodgeschoten door de politie.