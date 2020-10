Wat is er aan de hand met Jonathan David? Man van 32 miljoen is na vertrek bij AA Gent de weg kwijt

Koning David raakt niet meer op zijn troon. In augustus ruilde Jonathan David (20) AA Gent voor Lille voor 32 miljoen - nooit was een speler uit België duurder - maar na 10 matchen bij LOSC zit hij aan 0 goals en 0 assists. Donderdag miste de Canadees nog een penalty in de Europese match tegen Celtic (2-2). Het wordt verontrustend. “Jonathan is te veel gefocust op scoren waardoor hij zijn luciditeit verliest”