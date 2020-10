AA Gent-coach Wim De Decker blijft ondanks alle tegenslagen strijdvaardig: “Het mentale wordt steeds belangrijker”

De 1-4 overwinning van Hoffenheim kwam hard aan in de Ghelamco Arena. Vooral het kansloze karakter van deze nieuwe nederlaag zorgt voor groeiende twijfels bij de Gentse achterban maar Wim De Decker blijft rotsvast overtuigd van de goede afloop van zijn trainersmissie, al bemoeilijkt het drukke programma duidelijk de situatie: “Momenteel is het constant de balans vinden tussen het teruggrijpen naar de laatste match en vooruitkijken naar de volgende opdracht.”

Vrijdagmiddag 13u30: AA Gent weet nog steeds niet zeker of het zondagavond mag aantreden op bezoek bij Waasland-Beveren. De resultaten van de covid-tests bij de thuisploeg zijn nog niet allemaal bekend en daardoor tasten de Buffalo’s nog altijd in het duister. Een vervelende situatie voor Wim De Decker maar die houdt het hoofd koel en bereidt het duel voor alsof er niets aan de hand is op de Freethiel.

“Het is wel bizar dat je op vrijdagmiddag niet zeker bent dat de match door kan gaan”, erkent de Gentse T1. “Maar wij gaan er van uit dat die match door zal gaan. We krijgen toch ook de signalen dat de aantal positieve gevallen in Beveren zakken. Ik wil me ook niet te veel bezighouden met de tegenstander, we hebben hier meer dan werk genoeg en onze focus ligt bij hoe we voor de dag willen komen.”

Toch beseft De Decker dat de tijd dringt voor zijn ploeg want met elf nederlagen uit vijftien duels oogt de balans stilaan dieprood. En door de Europese duels volgen de wedstrijden elkaar in een hels tempo op: “Ons programma is natuurlijk veel zwaarder dan dat van Waasland-Beveren en hebben slechts enkele dagen tijd om ons voor te bereiden. We kunnen ons daarom ook niet bezighouden met hoe zij die COVID-situatie hebben aangepakt en weet zelfs niet eens of zij voluit bleven trainen.”

Vertwijfeling bij de Buffalo’s gisterenavond. Foto: Photo News

Daags na de nederlaag tegen Hoffenheim is er bij De Decker niets te merken van twijfels of wanhoop. Integendeel, de jonge coach oogt nog steeds gretig en gemotiveerd: “Ik was al lang wakker toen mijn wekker normaal moest afgaan. Je bekijkt de match terug want je wilt toch zien of je gevoel juist zat. Daarna analyseer je met de staf en bekijk je wat beter kon maar ook wat goed was. Tussendoor stond er ook een nieuwe covid-test op het programma.”

Europees programma remt Buffalo’s af

“Momenteel is het constant de balans vinden tussen het teruggrijpen naar de laatste match en vooruitkijken naar de volgende opdracht. Europees voetbal is heel mooi maar als de resultaten niet volgen, had je liever soms wat meer tijd om een duel voor te bereiden. Het is totaal anders dan dat je van week naar week werkt.”

Hierdoor stijgt het belang van de mentale aanpak zienderogen. Maar ook daar koestert De Decker duidelijk hoop: “Qua wil en geloof, zie je genoeg momenten in de wedstrijden of zelfs volledige duels zoals tegen Genk, dat ze strijden als leeuwen. Maar we moeten er wel meer een constante proberen in te krijgen. Nu hebben we soms heel goede momenten die we afwisselen met minder goede momenten. Dat is zeker een werkpunt waar we met de hele staf en groep proberen aan te werken.”

De ‘frisse verschijning’ Vadis Odjidja

Vadis Odjidja vormt dezer dagen meer dan ooit een baken van hoop voor de Buffalo’s. De Gentse aanvoerder lijkt stilaan helemaal hersteld van een aanslepende kuitblessure: “Volgens mij is hij klaar om een wedstrijd te beginnen”, klinkt De Decker hoopvol. “Mentaal staat Vadis bovendien heel sterk. Hij heeft de laatste weken natuurlijk ook niet meegemaakt op het veld en dat is toch anders dan voor de jongens die op het veld stonden.”

Is Vadis de redder in nood? Foto: REUTERS

“Daarom is hij op alle vlakken een frisse verschijning. Maar je mag niet vergeten dat hij weken out was. We mogen nu ook niet alle druk bij hem leggen, het blijft een groepsgebeuren. Ook al heeft Vadis niet toevallig een bepaalde status afgedwongen in Gent. Hij is intrinsiek volgens mij de beste middenvelder in België. Iedereen weet dat wel. Nu is het aan ons om hem te laten toewerken naar de top. In het verleden herviel hij snel en daarom hebben we hem nu meer trainingsintensiteit gegeven. Nu kan hij dus al wedstrijdminuten maken en dat kan enkel maar verbeteren.”

Tenslotte kwam er ook minder goed nieuws uit de Gentse ziekenboeg. Nurio Fortuna liep in de slotfase van het duel tegen Hoffenheim blijkbaar een blessure op: “Nurio voelde bij een tackle iets aan de binnenkant van de knie. Een scan zal meer info geven. Dat resultaat moeten we afwachten maar ik verwacht snel nieuws. Chakvetadze onderging bovendien een artroscopie omdat hij last bleef hebben aan de knie. Men verwijderde wat littekenweefsel en begon ondertussen al aan zijn revalidatie. Owusu kon vandaag dan weer bijna alles meetrainen, het zou fijn zijn als hij opnieuw 100% zou kunnen mee te trainen. Arslanagnic zou volgende week de groepstraining hervatten.”