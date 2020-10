Leerkracht van Molenbeekse lagere school geschorst omdat hij “obscene” Mohammed-cartoon toonde in de klas

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Een leerkracht van de lagere school “Aux sources du gai savoir” in Sint-Jans-Molenbeek is geschorst omdat hij een Mohammed-cartoon had laten zien in de klas. De schorsing en de eerste hoorzitting van de disciplinaire procedure vonden donderdag plaats, bevestigt burgemeester Catherine Moureaux.

Het probleem met de cartoon die getoond werd aan het vijfde leerjaar is het obscene karakter ervan, en niet het feit dat het om een religieuze afbeelding gaat. Het ging om een cartoon van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo, “Une étoile est née” (een ster is geboren), met daarop een naakte profeet Mohammed op handen en knieën. Volgens La DH gaf de leerkracht de kinderen de kans om weg te kijken voor hij de tekening toonde.

“We denken - en dit idee wordt gedeeld door iedereen in het schepencollege - dat deze obscene tekening niet aan tienjarigen getoond zou mogen worden”, aldus Moureaux. “Het is niet het feit dat hij de karikaturen heeft aangebracht dat een probleem vormt, maar het gaat om de manier waarop.”

De burgemeester benadrukt ook dat ze zich niet mengt in het debat over het godslasterende karakter van de karikaturen. Het zou dramatisch zijn om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen of om debatten over dit thema te verbieden, zegt ze.

In Frankrijk werd eerder deze maand nog een leerkracht doodgestoken omdat hij in de klas Mohammed-cartoons had getoond.