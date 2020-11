Buurt is sluipverkeer beu: “Het is gewoon gevaarlijk om je kind 500 meter verder naar school te laten fietsen”

Het gemeentebestuur van Herent voerde enkele jaren geleden een circulatieplan in, waardoor er in de Hollestraat meer sluipverkeer en zwaardere voertuigen passeren. Maar dat pikken de buurtbewoners niet langer. “Het is gewoon gevaarlijk om je kind 500 meter verder alleen naar school te laten fietsen”, klinkt het.

Voor oktober 2015 was het, volgens de buurtbewoners, peis en vree in de Hollestraat in Veltem-Beisem. “Kinderen konden er naar hartenlust spelen, er was weinig doorgaand verkeer en we woonden in een super ...