Fiets siert grafsteen van Michiel (28) op plek waar weduwe Linde nooit had willen staan

Wetteren -

16 juli 2019: het 28-jarige hart van Michiel Remory uit Wetteren begeeft het op een voetbalpleintje aan Osbroek in Aalst. Meme Adeline, vader Ronny, moeder Lu, zus Laura en haar vriend Jeroen blijven verbijsterd achter. Tragisch is het ook voor Linde: na een half jaar wordt ze bruusk en onverwacht plots een 23-jarige weduwe. Sindsdien houdt er elke dag wel iemand halt aan het opmerkelijke graf van de overleden fietsenmaker die ook een passionele sporter was.