Voetbalanalist Stéphane Pauwels ontsnapt aan jarenlange celstraf voor opdracht strafexpeditie bij ex-partner van vriendin

Voetbalanalist Stéphane Pauwels is schuldig bevonden als opdrachtgever van een home invasion bij de ex-partner van zijn vriendin. Doel was de man de daver op het lijf te jagen. Dank zij volledige uitstel ontsnapt Pauwels wel nipt aan 30 maanden cel.

Op 28 augustus 2018 viel Stéphane Pauwels, sterverslaggever van voetbalwedstrijden bij de Franstalige tv-zender RTL-TVi, van zijn voetstuk. Hij werd toen aangehouden omdat hij een bende homejackers zou hebben ingehuurd die Frédéric G. tijdens een inbraak in zijn woning in Lasne (Waals-Brabant) eens duchtig moesten aanpakken. Stéphane Pauwels was het immers beu dat Frédéric G. zijn gewezen vriendin Vanessa C., intussen de partner geworden van Pauwels, bleef lastigvallen.

Brutale home invasion

De inbraak draaide uit op een brutale home invasion. De ingehuurde daders, kerels met een zwaar strafblad die vrijdag trouwens terechtstonden voor nog een resem soortgelijke feiten, troffen in de aangeduide villa in Lasne inderdaad ene Frédéric aan. Alleen ging het niet om de geviseerde Frédéric G., maar om diens beste vriend, tevens een voornaamgenoot. De man kreeg een pak rammel, werd op een stoel gekneveld en kreeg zelfs een pistool tegen het hoofd gedrukt.

De daders wisten klaarblijkelijk goed waar zij het geld, dat de bewoner in zijn villa verstopt had, konden vinden. Zo gunden zij zichzelf een extraatje voor bewezen diensten.

Plattegrond en sleutels

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de daders, die in kaart werden gebracht. Klaarblijkelijk stond het groepje onder de leiding van een beroepsbokser, Farid H. Bij hem werd een gedetailleerd plattegrond teruggevonden van de woning van Frédéric G. in Lasne. Bovendien bleek dat de daders zonder braak de woning waren binnengedrongen. De politie kwam tot het besluit dat ze wellicht over (een dubbel van) de sleutels van het huis beschikten.

Wie had hen dat allemaal doorgespeeld? De pijlen van het onderzoek richtten zich stilaan op de gewezen vriendin van de geviseerde man, Vanessa C. En op haar nieuwe vriend Stéphane Pauwels. Volgens zijn advocaat, meester Sven Mary, zat de voetbalanalist toen in een dip nadat zijn relatie met nieuwsanker Caroline Fontenoy op de klippen was gelopen. Hij stortte zich in het nachtleven en ging drugs gebruiken. Toen zijn nieuwe vriendin hem zei dat haar ex haar stalkte, besloot Pauwels om hem een lesje te leren.

Federaal procureur Julien Moinil vond dat niet kunnen. Hij eiste 20 jaar cel voor Farid H., maar ook ruim 5 jaar cel voor Stéphane Pauwels. Het werden er uiteindelijk 14 voor de uitvoerder van de strafexpeditie en 30 maanden voor opdrachtgever Stéphane Pauwels. Weliswaar met volledige uitstel, waardoor hij dus niet naar de gevangenis moet terugkeren.