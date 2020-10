Auditeur Raad van State oordeelt: “Sluiting horeca onwettig, maar hoger belang primeert”

De sluiting van de horeca in ons land was niet wettelijk en zou dus moeten worden geschorst. Zo oordeelt de auditeur van de Raad van State na een klacht van drie grote Antwerpse horecaondernemers. Toch betekent dat niet dat restaurants en cafés weer open mogen, vindt hij. De volksgezondheid primeert nu. De Raad vergadert over het dossier en maakt vrijdagavond het arrest bekend.

Drie ondernemers hebben juridische stappen ondernomen tegen de Belgische Staat. Het gaat om Wim Van der Borght (die 20 zaken heeft), Gunther Dieltjens (drie restaurants) en cateraar Jan Jacobs.

In de zitting van vrijdagochtend verklaarde de auditeur van de Raad van State de klacht van de drie gegrond. Hij bevestigt daarmee dat het ministeriële besluit van 18 oktober, die de horeca dwong tot sluiting, niet wettelijk is. En dus zou moeten worden geschorst.

Een terrasje doen in Antwerpen, toen het nog mocht, afgelopen zomer. Foto: Photo News

Tegelijk vindt de auditeur dat door de “huidige belangenafweging” een verdere overbelasting van de zorgsector niet aan de orde is, verwijzend naar de stijgende coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte. Hij adviseert om alsnog het lopende ministeriële besluit niet op te schorten. Vooral omdat intussen niet meer alleen de horeca geviseerd is, maar vele andere economische sectoren verplicht moeten sluiten. Het algemene belang is nu hoger.

Geviseerd

Cafés en restaurants gaan dus voorlopig niet open. Wim Van der Borght zegt “het volle begrip” daarvoor te hebben. “We zien ook dat de situatie dramatisch is geworden. We stellen de volksgezondheid echt wel voorop. Maar we hadden vooral als doel om bij een volgende dreiging van pandemie, niet opnieuw onterecht het kind van de rekening te worden. Een minister moet zich ook aan de wetten houden.”

Het is intussen ook duidelijk geworden dat de sluiting van de horeca geen effect heeft gehad op de evolutie van de coronacijfers, beweert Gunther Dieltjens. “Dit hadden wij al voorspeld op basis van de voorliggende wetenschappelijke studies. Goed dat de auditeur ons hier gelijk geeft. Maar ik sluit me aan bij Wim en we willen nu uiteraard geen heropening meer pleiten. Het is nu aan iedereen om even te pauzeren en het virus te bevechten.”

De Raad vergadert nu over het dossier en maakt vrijdagavond het arrest bekend.