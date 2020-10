Turkse reddingswerker halen mensen vanonder het puin na zware aardbeving

In de Turkse stad Izmir zijn reddingswerkers druk in de weer met slachtoffers vanonder het puin te halen na de zware aardbeving. Die sloeg vrijdag toe met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter en werd gevoeld tot in Istanboel en de Griekse eilanden. Door de aardbeving stortten talloze gebouwen in en ontstonden er zware overstromingen. Volgens de Turkse overheid kwamen vier mensen om het leven in Turkije, een van hen verdronk in het snel stijgende water. Minstens 120 mensen raakten gewond, maar er zouden nog tientallen slachtoffers bedolven zijn door het puin.