Antwerp FC verdiende nu al 4,6 miljoen euro aan Europa League

Sportief is de Europese campagne van Antwerp nu al een voltreffer. Maar ook financieel brengt het Antwerp behoorlijk wat op. Nu al houdt de Great Old minstens 4,63 miljoen euro over aan deze Europese campagne. En tv-gelden en resultaten kunnen dat bedrag nog behoorlijk doen groeien.

De twee zeges tegen Ludogorets en Tottenham brengen de Great Old alleen op kop in groep J. Van de 48 teams die deelnemen aan de Europa League is het stamnummer 1 een van de 12 clubs die na twee speeldagen nog het maximum van de punten heeft, naast Arsenal, Molde, Benfica, Rangers, AZ, Leicester, Braga, AC Milan, Villareal, Maccabi Tel-Aviv en Hoffenheim.

Bedrag zal nog stijgen

Een sportieve krachttoer die ook financieel lucratief is. Antwerp FC houdt nu al een fijne extra zak geld over aan de sterke start in de Europa League. De club kreeg al een vast startbedrag van 2,92 miljoen euro. Daarbovenop komt nog een premie van 571.440 euro, een bedrag gebaseerd op de UEFA-coëfficiënt van de club, die rekening houdt met de Europese prestaties gedurende de laatste tien jaar. Per zege in de groepsfase krijgt een club nog eens 570.000 euro, een gelijkspel is 190.000 euro waard. De twee zeges tegen Ludogorets en Tottenham brengen dus al 1,14 miljoen euro op.

Foto: REUTERS

Samengeteld zit Antwerp nu al aan een stevig bedrag van 4.631.440 euro. En dat bedrag zal nog stijgen, aangezien Antwerp ook nog geld zal krijgen uit tv- en andere rechten, de zogenaamde ‘market pool’. Daarvoor heeft de UEFA dit seizoen een bedrag klaar staan van 168 miljoen euro, waarvan 33,6 miljoen voor de groepsfase. Hoe groot het aandeel voor de Belgische clubs zal zijn en hoe dat onderling verdeeld zal worden, is nog niet duidelijk.

De prijzenpot van Antwerp kan vanaf nu dus alleen nog maar groeien, als de Europese resultaten even positief blijven de komende weken. Bovendien maken Leko en co een reële kans om Europees door te stoten en na nieuwjaar de 16de finales te bereiken van de Europa League. Kwalificatie voor die volgende ronde alleen al zou nog eens 500.000 euro kunnen opleveren. Voor de groepswinnaar ligt er een bonus van 1 miljoen euro klaar.

Brugse kassa rinkelt

De prestaties van Antwerp staan voorlopig in schril contrast met de andere Belgische deelnemers, Standard en Gent. Beiden behaalden voorlopig nog geen enkel punt en staan samen met tien andere clubs in de puntenloze kelder van de groepsfase van de Europa League: Rapid Wien, Dundalk, Lech Poznan, Rijeka, Zorya Luhansk, AEK Athene, Sparta Praag, Sivasspor, Qarabağ en Ludogorets.

Maar qua inkomsten scoren AA Gent en Standard, ondanks de tegenvallende resultaten, wél beter. Dankzij een beter UEFA-coëfficiënt en de (erg hoge) ‘verliespremie’ uit de Champions League klokt AA Gent voorlopig af op 10.062.900 euro. Ook Standard scoort financieel voorlopig beter dan Antwerp, met een voorlopig totaalbedrag van 5.388.610 euro, vooral dankzij een veel hogere UEFA-coëfficiënt.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Bedragen die in niets vergeleken kunnen worden met de miljoenenpotten die Club Brugge ondertussen binnenrijft in de Champions League. Alleen al de deelname aan de groepsfase van het kampioenenbal levert Club Brugge 15,25 miljoen euro op. De hoge UEFA-coëfficiënt doet daar nog eens 11,08 miljoen euro bovenop. De zege tegen Zenit bracht 2,7 miljoen euro in het laatje, het gelijkspel tegen Lazio nog eens 900.000 euro. Samengeteld heeft Club Brugge nu al minstens 29.930.000 euro op de rekening staan. Opnieuw, zonder de extra miljoenen uit de ‘market pool’.