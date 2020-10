Cristiano Ronaldo test negatief op corona en mag eindelijk opnieuw trainen en voetballen

Goed nieuws voor de fans van Juventus. Cristiano Ronaldo lijkt eindelijk verlost van het coronavirus. Dat meldde zijn Italiaanse werkgever via de officiële kanalen.

CR7 testte positief op 13 oktober terwijl hij in Portugal was voor wedstrijden met de nationale ploeg. Ook een volgende test in Italië draaide positief uit wat bij de Portugees op heel wat ongenoegen werd onthaald. Hierdoor miste hij onder anderen het Champions Leagueduel tegen het Barcelona van zijn eeuwige opponent Leo Messi. Vandaag kwam dan toch het verlossende nieuws. Cristiano Ronaldo is genezen en mag opnieuw trainen en matchen betwisten met Juventus.