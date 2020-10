België in lockdown: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Alle niet essentiële winkels moeten dicht, ook kappers moeten sluiten. Maar we mogen ons wel blijven verplaatsen en mogen nog één knuffelcontact uitnodigen, zo heeft het Overlegcomité vrijdagmiddag beslist. Alle maatregelen gelden voor zes weken en gaan zondagnacht in. Goed nieuws is er voor de schoolgaande jeugd. Want die zien hun herfstvakantie verlengd van één naar twee weken.

De nieuwe maatregelen die het Overlegcomité vrijdagavond heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus gaan zondag om middernacht in en gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels komt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité om te zien of er moet bijgestuurd worden.

Dit zijn de nieuwe maatregelen:

Alle niet-essentiële winkels moeten dicht maar ze mogen wel een afhaalpunt hebben. Thuislevering kan ook. Het gaat dan onder meer om kleding- en schoenenwinkels. De horeca was al gesloten en dat blijft voorlopig zo. Hotels mogen openblijven, maar maaltijden mogen niet meer in het restaurant geserveerd worden. Gasten moeten op hun kamer eten. Ook de bars sluiten.

Warenhuizen en voedingswinkels blijven wel gewoon open, zodat hamsteren niet nodig is omdat de voorraden meer dan groot genoeg zijn. Wie dat doet is erg asociaal, benadrukte premier De Croo op de persconferentie.

Ook niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons moeten tijdelijk hun activiteiten opschorten.

Wat het onderwijs betreft wordt de herfstvakantie die al verlengd was tot en met 11 november nog een beetje langer namelijk tot en met 15 november. Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs verplicht. Leerlingen van lager onderwijs kunnen na 15 november wel gewoon naar school.

Thuiswerken wordt niet langer aangeraden maar verplicht. Tenzij het niet anders kan. Dan zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines moeten sluiten

Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit

Niet-essentiële verplaatsingen worden toch niet verboden of beperkt. Er komt dus geen perimeter om verplaatsingen in te perken. Maar er wordt wel gevraagd om zo veel mogelijk thuis te blijven.

De grenzen worden niet gesloten zoals bij de lockdown in het voorjaar. Toch worden verplaatsingen naar het buitenland strikt afgeraden.

Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. Met vier buiten wandelen mag wel nog.

De vakantieparken moeten op 3 november sluiten. Dat betekent dat veel mensen die een vakantie hadden geboekt tijdens deze herfstvakantie vervroegd zullen moeten terugkeren. Vanaf maandagochtend zijn alle in- en outdooractiviteiten in vakantieparken en campings al wel verboden. Zwembaden worden gesloten. Maaltijden moeten genuttigd worden in de vakantiehuisjes zelf, per gezin.

Ook slecht nieuws bij het begin van de herfstvakantie is er voor de dierentuinen. Ook die moeten dicht.

Op begrafenissen mogen nog maximum 15 personen aanwezig zijn. Koffietafels zijn verboden. Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Aan de avondklok verandert er niets. Tussen middernacht en 6 uur ’s morgens moeten we dus thuis blijven. Dat wil zeggen dat er geen uitbreiding komt zoals in Brussel en Wallonië waar dat vanaf 22 uur al begint.