Twitter stelt teleur met gebruikersaantallen, Facebook doet het net beter

Hoewel Twitter het voorbije kwartaal als gevolg van de Amerikaanse kiesstrijd op heel wat aandacht kon rekenen, moest het de investeerders zwaar teleurstellen: het bedrijf wist in die periode slechts een miljoen nieuwe actieve gebruikers te lokken. Analisten hadden nochtans negen miljoen extra gebruikers verwacht. Een en ander stuurde het aandeel van Twitter nabeurs fors lager.

Twitter geeft al een tijdje enkel nog cijfers door over het aantal gebruikers dat het dagelijks met zijn advertenties kan bereiken. Dat aantal steeg in drie maanden tijd van 186 naar 187 miljoen.

De omzet steeg op jaarbasis met 14 procent naar 936 miljoen dollar, de winst daalde in het derde kwartaal met ruim een vijfde tot ongeveer 28,7 miljoen dollar.

Boycot adverteerders deert Facebook niet

Foto: AP

Concurrerend platform Facebook heeft in het derde kwartaal ruim een vijfde meer inkomsten uit advertenties gehaald, ondanks de boycot die veel grote bedrijven deze zomer afkondigden. Over de nabije toekomst is het techconcern, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, pessimistischer. De dreiging van strengere regelgeving voor socialemediabedrijven zorgt voor onzekerheid.

De omzet in het derde kwartaal bedroeg 21,5 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die toename was volledig toe te schrijven aan gestegen inkomsten van adverteerders die platforms van Facebook gebruiken. De operationele winst steeg daarbij met 12 procent tot 8 miljard dollar.

Daarmee lijkt de advertentiestop die onder andere Unilever, Coca-Cola, Starbucks en Pepsico tegen Facebook afkondigden weinig te deren. De bedrijven kondigden in juli aan voorlopig niet meer via Facebook te adverteren, omdat het bedrijf te weinig zou doen om racisme en haat op zijn platforms te bestrijden.

Onder vuur in VS, maar meer gebruikers

Uit een toelichting van financieel directeur David Wehner komt naar voren dat de gevaren voor Facebook niet zozeer uit de hoek van adverteerders komen. Voor 2021 voorziet hij “toenemende onzekerheid”. Die ontstaat onder andere door aangescherpte privacymaatregelen in het besturingssysteem voor iPhones, waardoor het mogelijk moeilijker wordt munt te slaan uit persoonsgegevens.

Daarnaast beperken autoriteiten in de Europese Unie het sturen van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten door socialemediabedrijven, nadat het Europese Hof van Justitie een verdrag daarover ongeldig had verklaard. Ook in eigen land ligt het Amerikaanse bedrijf onder vuur. Een commissie van Amerikaanse Congresleden oordeelde onlangs vernietigend over de monopoliepositie van Facebook en zinspeelde op de gedwongen opsplitsing van het bedrijf.

Ondanks de toenemende kritiek op Facebook, stijgt het aantal gebruikers nog altijd aanzienlijk. In september hadden de sites van het Amerikaanse internetconcern 1,8 miljard dagelijks actieve gebruikers, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg even hard tot ruim 2,7 miljard mensen.