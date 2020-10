Marc Brys, de succescoach van OHL, geeft zijn geheimen prijs: “Als jij hier al mijn trucs verklapt, kan ik ze niet meer gebruiken”

Every little thing he does is magic. Marc Brys (58) was ooit politieagent, maar daarom refereren we niet naar een nummer van The Police. Na 10 matchen beten al vijf topclubs hun tanden stuk op OH Leuven. Brys slaagt erin om OHL fysiek, mentaal en tactisch op scherp te zetten en daar heeft hij een trukendoos voor. Met spionnen, slangen en patronen. Voor het eerst laat de coach – ietwat tegen zijn goesting – in zijn kaarten kijken. “Alleen mijn vrouw wil ik wekelijks verrassen. Niet de tegenstander.”

Jürgen Geril