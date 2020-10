Modesector: “Steun van overheid nodig, of golf van faillissement en werkloosheid”

De modesector vreest een bloedbad, nu de kledingwinkels wekenlang moeten sluiten. Vakorganisatie Mode Unie vraagt de overheid extra steunmaatregelen te nemen. “Anders dreigt een ongeziene golf van faillissement en jobverlies.”

De federale regering kondigde vrijdagavond een nieuwe verstrenging aan waarbij alle niet-essentiële winkels met ingang vanaf maandag de deuren moeten sluiten.

LEES. België in lockdown: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Mode Unie noemt het een “mokerslag voor de modesector die al bijzonder zwaar getroffen is”. Directeur Isolde Delanghe waarschuwt: “De sector is nog niet uit het diepe dal geklommen van de verplichte sluiting in het voorjaar, of ze wordt opnieuw regelrecht de put in geduwd. Komen er geen extra steunmaatregelen, dan dreigt een ongeziene golf van faillissementen en jobverlies binnen onze sector.”

Omwille van de grote voorraden van modewinkels, aangekocht voor de coronacrisis met een normaal seizoen in het vooruitzicht, komt een lockdown van de winkels bijzonder hard aan, aldus Mode Unie. “Het zomerseizoen werd acht weken ingekort door een verplichte sluiting van de winkels, nu staat de sector voor een bijna onmogelijke taak om de grote winterstock in een nog kortere tijdspanne de deur uit te krijgen en de verliezen enigszins te beperken.” (lees verder onder de foto)

De Meir in Antwerpen. Foto: Photonews

Winterstock

Na een al zwaar omzetverlies omwille van de acht weken verplichte sluiting in het voorjaar, moeten de deuren nu opnieuw gesloten worden. “Deuren waar een gigantische winterstock achter ligt, aangekocht in februari toen er nog geen sprake was van een coronapandemie. Winterstock met een vervaldatum: winterkledij wordt in het lenteseizoen niet meer verkocht en volgend seizoen is de mode anders.”

Sinds de sluiting van de horeca viel de verkoop in de modesector drastisch terug. Kledingwinkels mochten dan wel open blijven, het omzetverlies was niet minder dan dramatisch te noemen: van de helft omzetverlies in buitenstedelijke winkels tot hallucinante cijfers van 75 procent minder in de provinciehoofsteden en shoppingcentra.

“Ondanks dit zwaar omzetverlies konden modewinkels niet op bijkomende steunmaatregelen rekenen. We hopen dan ook dat de modesector, omwille van het blijven liggen van gigantische voorraden, erkend wordt als zwaar getroffen sector en dat zoals aangekondigd gekeken zal worden om extra steunmaatregelen te voorzien. Zo niet, gaan we een bijzonder donkere tijd tegemoet met een golf van faillissementen en jobverlies tot gevolg”, stelt Delanghe.