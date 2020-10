Dit zijn de plannen van team Trump voor Amerika: van economie tot gezondheidszorg

Joe Biden komt niet uit zijn woorden. Donald Trump liegt. Biden is te oud. Trump ook. De ene zou alles zeggen om de kiezer te behagen, de andere spreekt vooral om zichzelf te behagen. We weten dat allemaal, maar wat minder in de kijker staat is dit: hoe zal het Amerikaanse beleid eruitzien na 2020? Wat zou Biden met China doen? Hoe zou Trump de economie na corona ­redden? En wat met het klimaat? Een blik vooruit in zes sectoren.