Beautysector eist steun: “Bloedbad dreigt anders”

De beautysector vreest een economisch bloedbad. “Er zullen steunmaatregelen nodig zijn, anders gaan veel zelfstandigen hun deuren moeten sluiten”, waarschuwt Mario Blokken, de voorzitter van de Belgische Beauty Federatie.

De contactberoepen moeten hun activiteiten voor minstens een maand stopzetten. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag beslist als onderdeel van de reeks verstrengde maatregelen. Het gaat om kappers, haarstylisten, schoonheidsspecialisten, pedicures, nagelstylisten en visagistes.

Uit een recente peiling in de beautysector blijkt dat twee op de drie professionals voorstander waren van een volledige lockdown, maar een selectieve sluiting vinden ze onfair. “Dit zou buitenproportioneel zijn en geen enkel effect hebben op de curve. Amper anderhalve procent van de contactberoepen geeft aan besmet te zijn geraakt door een klant. Dat is veel lager dan de maatschappelijke circulatie van het virus”, stelt Blokken. (lees verder onder de foto)

Foto: Robin Utrecht

Doodsteek

De sector vreest dat de sluiting voor veel zelfstandigen de doodsteek wordt. “Dit wordt een economisch bloedbad. Tijdens de vorige lockdown hebben velen hun spaarcenten al moeten aanspreken om te overleven”, gaat Blokken verder. “We hopen dan ook dat er voldoende steunmaatregelen komen, ook voor zelfstandigen in bijberoep, want anders gaan veel mensen hun deuren definitief moeten sluiten.”

De Belgische Beauty Federatie roept de overheid ook op om de komende periode de controles op zwartwerk op te voeren. “We zien dat er veel kappers of pedicures aan huis gewoon blijven voortwerken, in het zwart. Dat is oneerlijke concurrentie en heel pijnlijk voor de mensen in onze sector die zich wel aan de regels houden”, besluit Blokken.