Zijn adviseurs: “Spreek over de economie!” De clan-Trump: “Amper nog doden door corona!”

De adviseurs van president Trump moeten bijna ten einde raad zijn. Ze hadden hem zo op het hart gedrukt alleen nog te focussen op het herstel van de economie en zo ver mogelijk van de corona-epidemie weg te blijven. De uitspraken en de aanpak van Trump jagen namelijk vooral blanke vrouwelijke en oudere kiezers de gordijnen in. Enkele dagen volgde hij die raad, maar sinds donderdagavond is de hele familie Trump weer in het offensief. Corona is – volgens hen – niet alleen overwonnen, er vallen zelfs nog amper doden.