Als het water hoog staat, bellen ze de Belgen van B-Fast: “Onderschat nooit de kracht van water, én pas voor riooldeksels”

Met dertig man zijn ze, en ze staan klaar om uit te rukken als er ergens in Europa een dorp overstroomt en er mensen gered moeten worden. Mede ingegeven door het snel veranderde klimaat heeft de Civiele Bescherming bij het Belgische noodhulpteam B-Fast een speciale ploeg opgeleid voor opsporings- en evacuatiemissies per boot. “Onze belangrijkste les? Onderschat nooit de kracht van water, én pas op voor riooldeksels.”

