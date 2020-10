Orkaan Zeta eist zes mensenlevens in zuiden van VS

In het zuiden van de Verenigde Staten heeft orkaan Zeta aan minstens zes mensen het leven gekost. Dat melden plaatselijke media.

Zeta ging woensdag in de Amerikaanse staat Louisiana aan land als een orkaan van categorie 2. Dat ging gepaard met windsnelheden van ongeveer 175 kilometer per uur.

Volgens de website Poweroutage.us zaten dondedag meer dan 2 miljoen gezinnen in Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Noord-Carolina en Zuid-Carolina tijdelijk zonder stroom.

Het natuurgeweld noopte de gouverneurs van verschillende staten ertoe om de noodtoestand uit te roepen en president Donald Trump moest noodgedwongen een campagnemeeting afzeggen die donderdag in Noord-Carolina zou doorgaan.

De meeste schade was er in de kustregio van Louisiana. Daken werden van woningen gerukt en op verschillende plaatsen was er sprake van overstromingen.

Tegen donderdagavond was Zeta afgezwakt tot een posttropische cycloon.

Zeta is de zesde orkaan die aan land gaat dit jaar in de VS. Alleen in 1985 en 1886 werden er nog zoveel orkanen op een jaar geteld, meldt The Washington Post.