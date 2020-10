Zelfstandigen: “Red ons en koop lokaal”

Minstens de helft van de kleinhandelaars heeft nu al weinig tot geen reserves, signaleert zelfstandigenorganisatie NSZ. En de nieuwe maatregelen zullen het alleen erger maken. NSZ roept de Belgen dan ook op lokaal te kopen. “Laat die internationale webshop links liggen en bestel bij een plaatselijke winkel. Zoals afhaalmaaltijden kun je ook een take away organiseren voor niet-essentiële zaken.”

Alle niet-essentiële winkels moeten dicht, zo werd vrijdagavond aangekondigd na het Overlegcomité, maar ze mogen wel een afhaalpunt hebben. Thuislevering kan ook. Het gaat dan onder meer om kleding- en schoenenwinkels.

Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, vindt het belangrijk take away niet alleen mogelijk te maken voor voeding, maar ook voor niet-essentiële zaken. “Laat sectoren zo veel als mogelijk werken op afspraak werken als ze dat mogelijk achten. Dit alles zal hen een boost geven in deze moeilijke tijden. In plaats van online te bestellen bij die grote, internationale webshop (zoals Bol.com of Zalando, nvdr.), kun je bestellen bij een lokale handelaars. Zelfs als die geen webshop heeft, kan je hem of haar contacteren en je spullen op afspraak en in veilige omstandigheden afhalen.” (lees verder onder de foto)

Mattheeuws vindt de steun van de klanten nu des te belangrijker. “We roepen op om de kleinhandel te redden en lokaal te kopen. Minstens de helft van de handelaars heeft nu al weinig tot geen reserves.” Daarnaast moet er duidelijke lijst komen van wat essentieel is en wat niet, aldus nog NSZ. “Bovendien is dat begrip tijdens de coronacrisis ook geëvolueerd. Mensen hebben niet alleen voeding nodig voor het lichaam maar ook voor de geest. Daar moet op ingespeeld worden, want mensen gaan dat niet blijven volhouden.”

Minder geconsumeerd

Werkgeversorganisatie Voka vreest dat deze lockdown sociaal en economisch bijzonder hard zal aankomen. “Er zal in de komende weken veel minder geconsumeerd worden”, constateert gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Dat betekent voor onze winkels en bedrijven – die nu al acht maanden door heel zwaar weer gaan – opnieuw een groot omzetverlies. Daar komt nog bij dat de vraag naar onze exportproducten al maanden zeer laag blijft. Dit wordt een zeer zware klap voor de economie.”

Hans Maertens (rechts). Foto: Photo News

De economische motor zal de komende weken serieus sputteren en in sommige sectoren volledig stilvallen, waarschuwt Voka. “Daarom dringen bijkomende steunmaatregelen zich op. Zonder extra steun zullen heel wat bedrijven deze tweede lockdown niet overleven, met fors jobverlies tot gevolg. Zeker nu het er naar uit ziet dat deze situatie nog vele weken kan duren”, weet Maertens.