Steeds meer kinderdagverblijven dicht door coronavirus

De voorbije weken moesten meer en meer kinderdagverblijven de deuren sluiten omwille van het coronavirus. Maar liefst 265 opvanglocaties moesten in de week van 12 tot 19 oktober geheel of gedeeltelijk dicht. “En dat aantal blijft nog stijgen”, zegt Kind & Gezin.

Soms moet het personeel in quarantaine omdat ze een hoogrisicocontact hebben gehad, soms valt de ene na de andere uit. Het maakt dat twee weken geleden al 45 van de in totaal 7.000 opvanglocaties die aangesloten zijn bij Kind & Gezin gedeeltelijk dicht moesten en 220 volledig. “In dat laatste geval gaat het in verhouding vaker over onthaalouders, omdat zij de groepen niet kunnen opsplitsen. Ze staan er alleen voor. En als bijvoorbeeld hun man Covid-19 krijgt, dan moeten ze sluiten”, zegt woordvoerder Nele Wouters. De cijfers voor deze week zijn – ook al door corona – nog niet binnen, maar alles wijst erop dat die nog hoger liggen. “In diezelfde periode kregen we elke dag gemiddeld 100 à 120 meldingen en vragen over corona binnen. Afgelopen maandag waren dat er al 180.” Toch blijft het veilig om je kindje naar de opvang te sturen, zegt Nele Wouters. “Het belangrijkste is om een kind dat ziek zeker thuis te houden. Dan houden we de opvang gezond.”

Voor kinderen die thuis blijven, geldt vanaf 1 november trouwens een compensatieregeling. Ouders betalen niet voor afwezigheden en verliezen ook geen respijtdagen, zo laat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten. Alle opvangvoorzieningen die dat willen, worden gecompenseerd voor weggevallen prestaties. (cka)