Delphine Lecompte, revelatie van ‘De slimste mens’: “Ik had verwacht dat mensen zouden zeggen: raar scharminkel. Maar blijkbaar schrijven ze op sociale media dat ze met mij willen trouwen”

Misschien bent u een van diegenen die haar column lezen in het weekblad ‘Humo’. Of u bent een van de 45.505 nieuwsgierigen die tijdens haar eerste deelname aan ‘De slimste mens’ meteen naar haar Wikipedia-pagina surfte. Wat u moet weten over Delphine Lecompte? Slimste mens-gewijs: dichteres, 42 jaar, verlegen maar met grote zelfspot. De rest vult ze hieronder zelf aan.