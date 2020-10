De lijdensweg van Bryan Heynen is ten einde. Na exact 341 dagen afwezigheid door een kruisbandblessure vierde de middenvelder tegen Eupen zijn rentree bij KRC Genk.

Op 23 november 2019 sloeg voor Bryan Heynen het noodlot toe op bezoek bij Moeskroen. In de debuutwedstrijd van Hannes Wolf bleef de middenvelder met zijn rechterstuds even in het gras van Le Canonnier ...