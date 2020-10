Vandenbroucke: “We moeten luisteren naar epidemiologen”

De medische experts hebben gelijk gekregen: de tweede golf is er, en ze is erger dan de eerste. Minister Frank Vandenbroucke (SP.A) hecht dan ook veel geloof aan hun advies. “We hebben de huidige maatregelen nodig om de ziekenhuizen te ontlasten.”

“Ik denk dat de geschiedenis van de voorbije maanden bewijst dat het goede advies bij de virologen en de epidemiologen zit. Als je ziek bent, moet je naar de dokter gaan. Als je een epidemie meemaakt, moet je luisteren naar epidemiologen.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) was de voorbije dagen en weken een vurige bepleiter van strikte coronamaatregelen, in navolging van medische experts zoals Marc Van Ranst.

Vandenbroucke greep gisteren de persconferentie van het Overlegcomité aan om de bevolking op het hart te drukken waarom de lockdown nodig is: om de ziekenhuizen te ontlasten. Als we de maatregelen nu niet volgen, dreigt een coronatsunami ons zorgsysteem volledig van de kaart te vegen.

Niet dat Vandenbroucke nog overtuigd moest worden, maar een bezoek aan de afdeling intensieve zorg van een Luiks ziekenhuis was de druppel. “Choquerend”, noemde hij het. “Je ziet daar een grote groep mensen met dezelfde ziekte. Allemaal buiten bewustzijn. Dat heeft mij enorm geraakt. Uiteraard is dat een motivatie om op te roepen tot solidariteit, en om te zeggen dat we een dam rond die ziekenhuizen moeten bouwen.”

LEES OOK. Minister Frank Vandenbroucke kan tranen amper bedwingen tijdens bezoek aan Luiks ziekenhuis

Om alle Belgische coronapatiënten te kunnen blijven verzorgen, benadrukte de minister de nood aan solidariteit tussen ziekenhuizen onderling, tussen de verschillende regio’s én tussen de buurlanden. Patiënten moeten overgeplaatst kunnen worden om ook de niet-covid-zorg zo veel mogelijk te garanderen, is de redenering. Daarnaast wil hij ook gepensioneerde zorgverleners mobiliseren, alsook studenten binnen een medische opleiding. “We moeten nu zo veel mogelijk mensen inzetten om te helpen.”