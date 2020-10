De lockdown van de laatste kans: “Anders gaan de deuren van intensieve zorg dicht voor eender welke andere patiënt”

“Ja, dit is een lockdown. Want op dit moment is er maar één keuze.” Het hoge woord is eruit, de harde beslissing is gevallen. Vanaf maandag ligt ons sociaal leven zo goed als stil en draait de economie op een lager pitje. “Een collectieve inspanning van lange duur”, zegt premier De Croo. De regering moest wel aan de noodrem trekken – de laatste kans om een crash van de zorg te voorkomen.