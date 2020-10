Vrouw (54) uit Ronse uitzonderlijk naar assisen voor foltering: ze liet haar zus zelfs hondenvoer eten

Gent / Ronse -

Hoogst uitzonderlijk is een vrouw uit Ronse naar het hof van assisen doorverwezen omdat ze een kwetsbaar persoon ernstig gefolterd heeft. Het slachtoffer is haar eigen zus. Martine H. (54) liet haar extreem lang onder ijskoude douches staan en dwong haar zelfs om hondenvoer te eten. Ook de dementerende moeder deelde in de kappen. De vrouw riskeert tot dertig jaar celstraf.