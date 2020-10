Dendoncker met Wolverhampton voorbij Batshuayi-Benteke, Raman blijft met Schalke op de sukkel

Rayan Ait-Nouri debuteerde met een goal. Foto: Pool via REUTERS

Ook in het buitenland werd vanavond gevoetbald. Wolverhampton en Leander Dendoncker kenden weinig problemen met Crystal Palace (2-0). In de Bundesliga verloor Schalke 04 in eigen huis punten tegen VFB Stuttgart (1-1).

Met Dendoncker (Wolves) en Batshuayi (Palace) aan de aftrap kregen we in de Premier League een Belgisch onderonsje. Christian Benteke begon bij de bezoekers op de bank en mocht zes minuten voor affluiten Batshuayi vervangen maar toen was het kalf al verdronken. Bij Wolverhampton stond de 19-jarige Franse nieuwkomer Rayan Ait-Nouri voor het eerst in de basis en de jonge Frans-Algerijn liet meteen zien waarom de Wolves hem drie weken geleden van Angers hebben overgenomen. Ait-Nouri rukte gepast mee op en trapte de 1-0 overhoeks tegen de touwen.

Debuteren in stijl! Waar was jij mee bezig toen je net als deze Rayan Aït Nouri 19 jaar oud was? ???? pic.twitter.com/angd3UKF5A — Play Sports (@playsports) October 30, 2020

Nog voor het half uur duwde Podence de tweede treffer voor de thuisploeg tegen de touwen en was de wedstrijd gespeeld. Milivojevic (ex-Anderlecht) pakte in de slotfase nog rood. Door deze zege komen de Wolves samen aan de leiding met Liverpool en Everton die hun wedstrijd nog moeten spelen. Crystal Palace blijft hangen op de tiende plaats.

Schalke krasselt

In de Bundesliga blijft Schalke 04 verder krasselen. De club uit het Ruhrgebied kwam deze keer voor eigen volk niet verder dan een 1-1 tegen Vfb Stuttgart. Thiaw bracht de thuisploeg nog wel op voorsprong maar invaller Nicolas Gonzalez bezorgde Stuttgart vanop de stip toch een punt. Voor Schalke was dit nog maar het tweede puntje in zes wedstrijden en met een negatief doelsaldo van -17 zijn de Koningsblauwen aan een dramatisch seizoen bezig en staan ze op een degradatieplaats. Benito Raman begon op de bank en mocht zes minuten voor affluiten invallen, te laat om de broodnodige zege binnen te halen.