Plots is Antwerp titelkandidaat, maar Ivan Leko laat zich niet gek maken: “Een tijdje terug gingen we niet eens Play-off 2 halen”

Favoriet op het veld van Anderlecht? Titelkandidaat? Het zal allemaal wel, denkt Ivan Leko, die zijn ploeg week na week ziet groeien maar geen onnodige druk wil opleggen. Niet in de Jupiler Pro League en niet in de Europa League.

Leko genoot gisteren nog na van zijn triomf tegen Tottenham, net als heel Antwerp. Maar uiteraard was hij al bezig met de volgende wedstrijd. “Het zou leuk zijn mocht de competitie zes weken stilgelegd worden en we nog zes weken kunnen praten over hoe nice onze overwinning was”, zei de Kroaat. “Maar ik denk nu alleen maar aan Anderlecht. Ik ben blij dat we tegen hen spelen en niet tegen een kleinere club – zo is de kans op decompressie kleiner. Ondanks ons drukke programma heb ik ook het gevoel dat we er fysiek klaar voor zijn. We gaan naar ginder om te winnen.”

Maar dat wil dus niet zeggen dat Leko zijn ploeg als favoriet beschouwt. De Kroaat merkt dat er handig gebruikgemaakt wordt van de topvorm waarin zijn ploeg verkeert – sinds de interlandbreak won ze alle vier haar duels. Hij heeft heus wel door dat Kompany de druk bij de tegenstander wil leggen (zie hieronder).

“Iedereen mag zeggen wat hij wil, natuurlijk. Maar het is de eerste keer in vijftien jaar dat ik hoor dat de bezoekende ploeg favoriet is op Anderlecht. (grijnsje)Zoiets heeft men zelfs van Club Brugge nooit gezegd. Dus dat is toch een beetje raar. Wij zijn Barcelona niet, hè, zoals sommigen er de voorbije week al van maakten. Trouwens: Anderlecht moest Mbokani niet hebben en hij is nu mijn beste speler. Anderlecht moest Gerkens niet meer hebben – hij was er nummer 22 – en ook hij is nu één van mijn sleutelspelers. Dan weet je dat ze een heel sterke ploeg hebben. ­Percy Tau was iemand die wij ook op het oog hadden, maar hij koos voor Anderlecht. Dat doet hij toch niet zomaar.”

Outsider in de poule

U merkt het: Leko laat zich niet gek maken. Hij weigert mee te gaan in de waan van de dag, waarbij een derbyzege en een Europese stuntzege volstaan om van zijn ploeg een titelkandidaat te maken. Hij stelt zich vragen bij de plotse druk van buitenaf. “Een tijdje terug, toen we wedstrijden verloren, waren er mensen die zeiden dat we zelfs geen Play-off 2 zouden halen. Nu zegt men ineens dat we kampioen moeten worden. Waar slaat dat op? Dat is totaal niet logisch. Oké, onze prestatie tegen Tottenham was top, maar toch… Kijk, ik ben niet bang om de lat hoog te leggen, ik zal me niet verstoppen. Daarom zeg ik ook dat we zondag willen winnen. En dat we Europees willen overwinteren. Maar ook dát... Als ploeg uit pot 4 zijn wij nog altijd de outsider in onze poule. Waarom zouden wij ons dan móéten plaatsen? Over twee of drie jaar liggen de kaarten hopelijk anders, maar wie zijn wij in het Europese voetbal dat we nu al verplicht zijn om te overwinteren?”