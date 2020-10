“Leko’s aanpak contrasteert met die van Clement, het is moeilijk te zeggen wat de beste aanpak is”

Ivan Leko is niet de enige trainer die in een ravenzwart pak en sneeuwwitte sneakers voor zijn dug-out staat. In het Santiago Bernabéustadion van Madrid kleedt een kale Fransman zich net zo. De Kroatische coach van Antwerp is heel bewust bezig met zijn merknaam. In Europese wedstrijden wil hij de beste versie van zichzelf en zijn ploeg laten zien.