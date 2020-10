CLUBNIEUWS. Dimata opnieuw out bij Anderlecht, Chakvetadze weer geblesseerd bij AA Gent

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Landry Dimata opnieuw out bij Anderlecht

Anderlecht mist toch enkele pionnen tegen Antwerp. Landry Dimata ondervond vorige week in een oefenduel tegen Charleroi weer hinder aan de knie en is niet fit. Dat geldt ook voor Sardella (pubalgie) en Mykhaylichenko die positief testte op Covid-19. Daarnaast zijn Amuzu en Verschaeren onzeker. Verschaeren verstuikte zijn enkel. Murillo heeft ook k last van de hamstrings, maar raakt wellicht opgelapt. Als linksback debuteert Kemar Lawrence in de basis, ook Vlap maakt zich op om te starten als Verschaeren niet fit raakt.

Zondag in nieuw shirt

Het derde shirt van ­Anderlecht is voorgesteld. Het nieuwe tenue, glanzend zwart en afgewerkt met gouden en witte randjes, zal vooral gedragen worden tijdens thuiswedstrijden als afwisseling met het eerste, paarse tenue. Zondag tegen Antwerp speelt RSCA meteen in het zwart.(jug, mah)

AA GENT. Chakvetadze weer geblesseerd

In de Gentse ziekenboeg kreeg Laurent Depoitre (spierscheur) ondertussen ook weer het gezelschap van de Georgiër­ Giorgi Chakvetadze, die een artroscopie onderging waarbij in zijn knie littekenweefsel werd verwijderd. Chakvetadze, die al lange tijd met blessureleed kampt, zou evenwel al zijn revalidatie opgestart hebben. Ook Nurio Fortuna is onzeker voor het duel tegen Waasland-Beveren. De Gentse recordaankoop­ liep tegen Hoffenheim een letsel op en onderging gisteren een scan.(ssg)

Cercle Brugge geeft geen namen vrij van besmette spelers, maar aan de hand van de selectie kan men vermoeden dat het om Didillon, Biancone, Marcelin en Taravel gaat. (kv)

ANTWERP. Wachten op Lukaku

Leko liet verstaan dat we Lukaku en Mbenza nog niet in de selectie moeten verwachten voor de match tegen Anderlecht. “Ze trainden nog maar enkele keren mee en zijn nog niet klaar.” Wat de basiself betreft, is het afwachten of Leko jongens rust geeft. En of hij op de rechterflank Buta opnieuw lanceert. Vandaag vallen ook de resultaten binnen van de coronatests van gisteren. Batubinsika en Benson hopen dat ze negatief zijn. Nog dit: Gelin haalde de Ploeg van de Week van de Europa League na zijn knappe prestatie tegen Tottenham.(dvd)

BEERSCHOT. Leidersplaats als inzet in duel der promovendi

Beerschot had vorig weekend geen enkel positief coronageval in de spelersgroep en Losada lijkt ook dit weekend over zijn voltallige spelersgroep te kunnen beschikken, op de geblesseerden Brogno en Eleke na. Noubissi is nog twijfelachtig. Tegen OHL staat zowaar de leidersplaats op het spel. De winnaar van het duel tussen de twee promovendi staat straks – toch minstens voor eventjes – alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League.(kofr)

CERCLE BRUGGE. Drie basisspelers out voor Charleroi

Het is duidelijk wie de Covid-gevallen in de selectie zijn. Cercle wil geen namen vrijgeven, maar in de selectie van coach Clement ontbreken Didillon, Marcelin, Biancone en Taravel. Drie basisspelers, waardoor mag worden aangenomen dat ze besmet zijn. Biancone was tegen Gent geblesseerd en blijft weer op zijn honger zitten. Ook Corryn is nog een paar weken out. De Schot David Bates is weer fit en zal meer dan waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen.(kv)

KV KORTRIJK. Nieuwe spits eindelijk in België

Muhammed Badamosi is na drie weken eindelijk in België gearriveerd. Op de laatste transferdag was de Gambiaanse aanvaller een van de laatste versterkingen van Kortrijk, maar door visumproblemen kon hij zijn nieuwe ploeggenoten nog niet ontmoeten. Dat gebeurde deze week wel. Hij onderging meteen al wat testen in kinecentrum Squadt om zijn lenigheid en kracht te meten. De spits moet voor goals zorgen na het vertrek van Terem Moffi.(gco)

KV OOSTENDE. Na vijf jaar nog eens een zege op Sclessin?

KV Oostende staat voor een moeilijke opdracht: de laatste zege op Sclessin dateert van 23 augustus 2015, meer dan vijf jaar geleden. Onder Yves Vanderhaeghe werd het toen 1-2 na doelpunten van Akpala en Musona. In de jaren daarna werd nog twee keer gelijkgespeeld en evenveel keer verloren. Als KVO niet verliest op Standard zondagmiddag, evenaart het een record van acht ongeslagen wedstrijden uit 2016, toen ook onder Vanderhaeghe.(jve)

OH LEUVEN. Geen nieuwe coronagevallen

Zowel op maandag als op woensdag onderging iedereen bij OH Leuven een coronatest. Daar ­kwamen geen nieuwe positieve ­gevallen uit. Vorige week testte één ­reservespeler positief.

Yannick Aguemon, die tot nu in Frankrijk revalideerde van zijn adductorenblessure­, keert maandag terug naar Oud-Heverlee om zijn herstel voort te zetten. De ­verwachting is dat hij eind december opnieuw wedstrijdfit zou zijn. (mah)

WAASLAND-BEVEREN. Nieuwe CEO voorgesteld

Antoine Gobin is de nieuwe CEO van Waasland-Beveren. De nieuwe Amerikaanse eigenaarsgroep Bolt Football Holdings koos voor de Franse Amerikaan om de club te leiden. Hij moet de club binnen elk aspect professionaliseren. Met ­Gobin willen de investeerders een nieuwe stap zetten naar de nieuwe toekomst. “Ik geloof dat we bij Waasland-Beveren een grote toekomst voor ons hebben”, aldus ­Gobin. “Ik ben verheugd om samen te werken met het managementteam om hier stabiliteit en verbeteringen te brengen.”(whb)

ZULTE WAREGEM. Geen Pletinckx, Seck wellicht wel fit

Domper voor Zulte Waregem voor de derby tegen Kortrijk: Pletinkcx ondervindt nog steeds hinder aan de knie en zal niet tijdig fit raken. Beter nieuws is er over Seck. De Senegalees doet het op training nog rustig aan, maar zou fit zijn. De laatste Waregemse zege tegen KVK dateert van 5 mei 2018. Toen won het met 1-2. Opvallend: van de toenmalige basiself van Essevee zullen enkel Timothy Derijck en Julien De Sart op het veld staan, maar dan wel bij Kortrijk.(tjm)