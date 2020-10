Thorgan Hazard: “Meunier is een hond die enkels aanvalt”

Luttele dagen nadat Thorgan Hazard zijn comeback bij Dortmund maakte, stond plots ook broer Eden terug op het veld. “We moesten er wel om lachen dat we op hetzelfde moment geblesseerd waren”, zegt de Rode Duivel van Dortmund, woensdag tegenstander van Club Brugge.

“Beetje bij beetje ben ik op de terugweg. Het seizoen stond voor mij op pauze. Nu moet ik mijn plaats herwinnen. In die zin is het goed dat de kalender eivol zit. De coach moet wel roteren als hij ons niet wil opbranden. Voor Eden was het niet makkelijk. Hij was ontgoocheld. Net toen hij terugkeerde, liep hij nog een scheurtje op. Ik hoop dat hij zijn oude niveau nu terug vindt. Ik denk het wel. Hij zal alleszins fris zijn voor het EK”, lachte Thorgan.

Het was overigens zijn nieuwe ploegmaat, Thomas Meunier, aan de basis lag van de lijdensweg van de oudste Hazard. Meunier blesseerde zijn collega-international in november vorig jaar tijdens Real-PSG. “We weten dat Thomas een hond is die nooit loslaat. Hij valt de enkels aan. (lacht) Neen, het was niet met opzet. Thomas had hem zo niet willen blesseren. Laten we zeggen dat Eden op dat moment fragiel was. Het was brute pech.”