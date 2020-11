Waarom Pieter Gerkens bij Antwerp beter zijn draai vindt dan bij paars-wit: “Anderlecht verwachtte te veel van hem”

Pieter Gerkens (25) in dit nog jonge seizoen met Antwerp: elf wedstrijden, twee doelpunten, twee assists. Pieter ­Gerkens over het volledige vorige seizoen met Anderlecht: zeven­ wedstrijden, nul doelpunten, nul assists. We bekijken samen met analist Eddy Snelders waarom de middenvelder bij ‘The Great Old’ zo veel beter zijn draai vindt dan bij Anderlecht, de tegenstander van Antwerp zondag.