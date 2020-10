Annelies Verlinden: “Politie zal controleren op telewerk”

“De politie zal hard optreden, dat hebben ze ook de voorbije dagen al gedaan.” Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden na afloop van het Overlegcomité. “Ze zullen in het bijzonder toekijken op het samenscholingsverbod, op het dragen van het mondmasker, maar ook de regels rond telewerk zullen worden opgevolgd door de politie.”

Dat de regels pas in de nacht van zondag op maandag van kracht worden, heeft volgens Verlinden een praktische oorzaak. “De opmaak van dit ministerieel besluit moet zeer zorgvuldig gebeuren en zal wel even tijd vragen. Het zijn verregaande maatregelen, we willen dat goed regelen. Het is ook belangrijk voor de handhaving door de politie.”