Biostatisticus Niel Hens: “Curve kan sneller dalen dan in eerste golf”

Met de verstrengde lockdownmaatregelen zou het kunnen dat de curve van de tweede golf sneller daalt dan na de eerste golf. Dat heeft biostatisticus Niel Hens vrijdag in Terzake gezegd. De gedeeltelijke opbouw van immuniteit zou kunnen zorgen voor een lager reproductiegetal en dus een snellere daling van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Volgens biostatisticus Niel Hens (UHasselt) kunnen de verscherpte lockdownmaatregelen zorgen voor een snellere “kentering” in de cijfers. Hij verwacht ook dat de eerdere maatregelen van 19 oktober stilaan hun effect zullen hebben. Dat effect kan dan versneld en versterkt worden door de bijkomende maatregelen die vandaag/vrijdag beslist werden. Mogelijk zien we “begin volgende week” al een signaal, aldus Hens.

Bij de eerste golf vielen er 10.000 slachtoffers. Hens verwacht dat dat met de tweede golf opnieuw kan gebeuren. “10.000 kan een realistisch cijfer zijn, misschien zelfs meer”, klinkt het. Dat hangt af van verschillende factoren. Zo is er wel sprake van een betere behandeling, maar tegelijk staat de zorg onder druk. “De vraag is of we de hoge kwaliteit aan behandelingen zullen kunnen blijven volgen”, aldus Hens.

De biostatisticus denkt wel dat de verscherpte maatregelen kunnen zorgen voor een snellere daling van de curve. “Het zou kunnen dat curve sneller gaat dalen dan de daling in eerste golf. Dat kan te maken hebben met de gedeeltelijke opbouw van immuniteit. Omdat een aantal mensen immuniteit heeft opgebouwd, kan het reproductiegetal zakken onder dat van de eerste golf en dat kan zich vertalen in minder hospitalisaties en minder sterfgevallen”, zegt Hens.

De ervaring met de eerste golf heeft volgens Hens ook geleerd dat men niet te snel mag gaan versoepelen.

(belga)