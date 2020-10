Aardbeving bij Griekse eiland Samos: dodentol loopt op tot 24, naschokken in Turkije

De dodentol van de aardbeving die vrijdagmiddag het Griekse eiland Samos en de Turkse Westkust trof, blijft oplopen. Er zijn nu 24 dodelijke slachtoffers geteld en meer dan 800 mensen raakten gewond bij het natuurgeweld. Dat heeft het Turkse rampenbestrijdingsbureau Afad gemeld. Zaterdagochtend was er in de regio van het Turkse district Seferihisar een naschok met een kracht van 5,0.

Zaterdagavond werd een vrouw na 17 uur gered uit het puin in Izmir, zo meldde de omroep CNN Türk. De reddingswerkers gingen zaterdagochtend door met het zoeken naar overlevenden in Izmir. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu werd er verder gezocht in het puin van negen gebouwen. De Griekse autoriteiten hadden twee doden gemeld op het eiland Samos. De eerste aardbeving op vrijdagmiddag had een kracht van 6,6 volgens het Turkse rampenbestrijdingsbureau. Het Amerikaanse seismologische instituut USGS verklaarde zelfs dat de kracht van de aardbeving 7 was.