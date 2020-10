Vanaf maandag gelden er in ons land opnieuw strengere maatregelen. Zo gaan niet-essentiële winkels dicht, werden de sociale contacten verder verstrengd en werd de herfstvakantie verlengd. Maar mag mijn kind nog op sportkamp tijdens de vakantie? Blijven de crèches open? Wat met tuincentra? En mag mijn poetshulp nog komen? Al uw vragen over de nieuwe maatregelen beantwoord.

Heb jij nog vragen over de nieuwe maatregelen? Stel ze dan hier. Dit artikel zal later aangevuld worden met meer vragen en antwoorden.

Blijft de autokeuring open?

Autokeuringen gaan gewoon door. Als u al een afspraak had, blijft ze gelden. Als u geen afspraak heeft maar naar de keuring moet, is het raadzaam om de website van de keuringscentra te raadplegen voor specifieke instructies.

Mag de markt nog doorgaan?

De wekelijkse markt mag doorgaan. Maar ter plaatse mag je geen drank of voeding nuttigen. Take-away blijft toegelaten. Rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Markten zullen wel, net zoals warenhuizen, enkel essentiële zaken mogen verkopen. Kaas, vlees, fruit mag verkocht worden, maar kleding bijvoorbeeld niet. Zo klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). In het ministerieel besluit, dat zaterdag zal gepubliceerd worden, zal normaal een gedetailleerde lijst te vinden zijn over wat er precies verkocht mag worden.

Het blijft ook belangrijk om alle veiligheidsregels, zoals mondmaskers en sociale afstand, steeds na te leven.

Mag de poetshulp nog komen?

Na afloop van het Overlegcomité gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) mee dat poetshulp mag blijven komen. Maar ze moeten zich wel voorzien van de nodige beschermingsmiddelen en afstand houden. “Maar als men die omstandigheden respecteert, is er geen reden waarom er niet gepoetst mag worden”, aldus de minister-president.

Blijven crèches open?

Enkel scholen sluiten tot en met 15 november. De crèches blijven wel geopend.

Mogen de kinderen op sportkamp?

Voor kinderen onder de 12 jaar kunnen jeugdactiviteiten plaatsvinden. Overnachtingen zijn wel niet toegelaten.

Voor +12 -jarigen is er geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) meer toegestaan.

Mag je naar het buitenland reizen?

Het Overlegcomité heeft de landsgrenzen niet gesloten. Ook niet-essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. In principe kan u dus naar het buitenland reizen. Maar het wordt wel sterk afgeraden door dat het virus in bijna heel Europa heftig circuleert.

Controleer wel steeds welke maatregelen er gelden in het buitenland en of je eventueel een negatieve coronatest en/of een quarantaineperiode nodig hebt. Die informatie kan je vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Mogen tuincentra open blijven?

Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten. Maar tuincentra mogen wel openblijven. Zo zei Jambon vrijdag tijdens de persconferentie na afloop van het Overlegcomité. Ook doe-het-zelfzaken maken open blijven.

Mag je nog verhuizen? En mogen er dan mensen komen helpen?

In tegenstelling tot de eerste lockdown heeft het Overlegcomité niet-essentiële verplaatsingen niet verboden. U mag dus gaan en staan waar u wil. Dat betekent dus ook verhuizen. Als u met een firma werkt, zullen mondmaskers en social distancing noodzakelijk zijn.

Of er mensen mogen komen helpen, is nog niet helemaal duidelijk. Aangezien u één knuffelcontact mag hebben, kan die persoon zeker komen helpen. In openlucht mag u ook met vier mensen afspreken, maar dan moeten de afstandsregels wel gerespecteerd worden.

Mogen kinderen onder de 12 jaar nog opgevangen worden door de grootouders?

Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld in de regels rond sociaal contact, maar toch wordt het afgeraden om grootouders te laten passen op kleinkinderen. Dat zei viroloog Steven Van Gucht afgelopen maandag nog. “Hoe moeilijk die boodschap ook is. De mix tussen jonge kinderen en grootouders blijft toch een risico. Jongen kinderen kunnen het hebben en zijn ook niet altijd ziek. Je gaat het niet altijd merken dat ze besmet zijn. En we moeten daar toch wel voorzichtig mee zijn.”

Blijven de bibliotheken open?

Bibliotheken blijven geopend. Raadpleeg wel vooraf de website van de bibliotheek in uw gemeente. Mogelijk zijn de openingsuren aangepast omdat het personeel meer werk heeft om alles te ontsmetten.

Mogen er werken uitgevoerd worden in mijn huis?

Elektriciens, loodgieters of dakbedekkers,... mogen blijven werken. Het moet nog blijken of ze zich moeten beperken tot dringende werken. Sowieso moeten ze in de meest veilige omstandigheden werken, zowel voor de werknemers als de klanten.

Mag ik naar het kerkhof met Allerheiligen (met iemand die niet onder hetzelfde dak woont)?

Dat mag, aangezien alle niet-essentiële verplaatsingen niet verboden zijn. Wel is het belangrijk dat u de afstandsregels na leeft en een mondmasker draagt als dat niet lukt.



Op het kerkhof geldt ‘de regel van vier’ aangezien je je in de openlucht bevindt. U kunt dus met iemand die niet tot uw gezin behoort een bezoek brengen aan het kerkhof, maar dan moet u zich wel aan de afstandsregels houden.