Derde verdachte van mesaanval in Nice aangehouden

Na de aanslag in Nice zit ook een derde man in voorhechtenis. Het gaat om een naaste van een man die vrijdagavond werd opgepakt in verband met de zaak.

De 33-jarige man was aanwezig bij een huiszoeking van de politie in de woning van de tweede verdachte. Van die laatste wordt vermoed dat hij in contact stond met de dader van de aanslag. “We proberen zijn rol in dit alles op te helderen”, aldus een gerechtelijke bron.

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice vielen donderdag drie doden.