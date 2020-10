Lotus speculoos zal niet langer ‘speculoos’ heten

In België, Nederland en Frankrijk kennen we de populaire koekjes als ‘Lotus speculoos’. Maar daar komt volgend jaar verandering in. Dat schrijft De Tijd.

Binnenkort bestaat ‘Lotus speculoos’ niet meer. Het Lembeekse bedrijf heeft beslist om de benaming ‘speculoos’ te schrappen. Die benaming staat ook enkel in België, Nederland en Frankrijk op de verpakking. In de rest van de wereld is dat Biscoff, biscuit with coffee.

Lotus-topman Jan Boone zei in een interview met De Tijd dat het de bedoeling is om de naam volgend jaar te veranderen. “De droom is om van Biscoff een global brand te maken, een van de grootste merken ter wereld. Als het koekje in de hele wereld Biscoff heet, maken we dat ­statement. En heel de speculoosdiscussie is dan ook beslecht.”