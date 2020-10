Molenbeekse leraar geschorst na tonen van obscene Mohammed-cartoon, politie extra waakzaam

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Een leerkracht van de lagere school “Aux sources du gai savoir” in Sint-Jans-Molenbeek is geschorst omdat hij een Mohammed-cartoon had laten zien in de klas.

De agenten van de zone Brussel-West kregen gisteren de raad om alleen met dubbele patrouilles tussenbeide te komen. Het terreurniveau was officieel niet verhoogd, maar volgens de politie was extra waakzaamheid wel geboden.

Het Molenbeekse gemeentebestuur had eerder een leerkracht geschorst nadat de man een “obscene” Mohammed-cartoon toonde in het zesde jaar basisonderwijs. De cartoon van Charlie Hebdo toont de profeet van de Islam, geknield met de billen omhoog en zijn kruis in beeld. Leerlingen die de prent niet wilden zien, mochten wegkijken.

Het voorval verhit de gemoederen in Brussel. In de nasleep van de moord op de Franse leerkracht Samuel Paty, onthoofd door een islamistische terrorist omdat hij een Mohammed-cartoon toonde, liggen zulke gebeurtenissen gevoelig. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stuurde onmiddellijk een tweet de wereld in. “Als dit klopt, zou dat simpelweg onaanvaardbaar zijn”, zegt hij. “Over de vrijheid van meningsuiting valt niet te onderhandelen.”

“In Molenbeek ontslaan ze een leerkracht omdat hij een Mohammedcartoon durft tonen. Stuitend”, vindt ook Theo Francken.

Het Molenbeekse bestuur bijt van zich af. “Niemand heeft kinderen van tien jaar genitaliën te tonen van gelijk wie. Dat is de enige reden waarom de procedure is opgestart”, zegt burgemeester Catherine Moureaux (PS).