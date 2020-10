Lange wachtrijen voor Ikea, Action, Primark en andere winkels die na het weekend moeten sluiten

Nog snel even winkelen voor de winkels hun deuren voor zes weken toe moeten doen: op verschillende plaatsen in het land staan lange wachtrijen voor niet-essentiële winkels. Net als na de vorige lockdown zijn het vooral ketens zoals Ikea, Action en Primark waar lange rijen staan.

Aan de Ikea in Zaventem is het al sinds vanmorgen erg druk: de klanten staan er tot ver op de parking aan te schuiven om nog een laatste keer te kunnen winkelen voor de winkel zijn deuren moet sluiten.“Zaventem is inderdaad dé koploper momenteel”, zegt IKEA-woordvoerster IKEA-Julie Stordiau. “Waarom weten we niet. Blijkbaar hebben de mensen in die regio meer dan elders nog behoefte aan kantoorspullen voor thuiswerk. Want dat is hetgene vooral verkocht wordt. Bij de andere filialen zijn er files maar niet zo groot als in Zaventem. We hebben het aantal aanschuivers zelfs niet meer kunnen tellen.”

Aan de Ikea in Zaventem is het aanschuiven tot ver op de parking Foto: DBG

Ook aan de Hasseltweg in Genk staat sinds vanmorgen al een lange wachtrij van klanten die nog één keer hun mandje willen vullen. Genk is niet alleen: ook aan de Actions in Schoten, Beringen, Tongeren en Pelt is het lang aanschuiven. In Hasselt staan ook wachtrijen van de goedkope kledingketen Primark. Net als de na eerste lockdown gaat het om goedkope winkels die geen webshop hebben, en waar het nog niet duidelijk is of er de komende zes weken zal kunnen gekocht worden.

Na dit weekend zullen niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten - er is enkel nog de mogelijkheid om afhaling te organiseren. Ook aan tuincentra, doe-het-zelfzaken, meubelwinkels en speelgoedwinkels worden daarom in de loop van de dag nog rijen verwacht. Welke van deze winkels zullen mogen openblijven, is voorlopig afwachten. Zaterdagavond zou het ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst publiceren van welke winkels wel nog open mogen zijn.

Action in Schoten

Kruidvat in Beringen

Action in Genk

Primark in Hasselt