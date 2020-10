Man rijdt in op Grote Moskee in Mekka

In Mekka, in Saoedi-Arabië, is een man ingereden op de Grote Moskee. De politie heeft de man ingerekend, zo berichtte het persbureau SPA zaterdag.

De wagen week vrijdagavond laat af van een weg in de buurt van de moskee in Mekka, doorbrak twee barrières en kwam tot stilstand toen hij inreed op een van de deuren van het grote complex. Niemand raakte gewond. Volgens een lokale functionaris verkeerde de bestuurder in een “abnormale toestand”.

De Grote Moskee in Mekka, waar zich de Kaäba bevindt, wordt gezien als de heiligste plaats van de islam. Begin deze maand werden de deuren van de moskee weer opengesteld voor gebed, na een sluiting van zeven maanden wegens de coronapandemie.